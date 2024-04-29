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«ПСЖ» может снова отдать Хави Симонса в аренду

29 Апреля 2024 • 23:54 Комментировать
Хоффенхайм
...
РБ Лейпциг
03.05 21:30

Полузащитник «ПСЖ» Хави Симонс может вновь отправиться в аренду в новом сезоне.

21-летний футболист проводит текущую кампанию в немецком «РБ Лейпциге». По окончании сезона нидерландец вернётся в расположение «ПСЖ», однако в Париже пока не решили, останется ли игрок в команде. Согласно сведениям журналиста Бена Джейкобса, весьма велика вероятность того, что Симонс будет вновь отпущен в «РБ Лейпциг» на правах аренды. При этом, как отмечается, гранд Лиги 1 не рассматривает продажу восходящей звезды – такой сценарий возможен лишь при крайне выгодном предложении.

В активе Хави Симонса девять забитых мячей и 15 результативных передач в 41 поединке за «красных быков».

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