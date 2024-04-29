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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски прокомментировал возможный рекорд Кейна по голам в Бундеслиге

29 Апреля 2024 • 23:31 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски в скором времени может лишиться статуса рекордсмена Бундеслиги.

Выступая за «Баварию», польский футболист забил 41 мяч в Бундеслиге в сезоне 2020/21, установив рекорд чемпионата. Сейчас к достижению Левандовски вплотную приблизился Гарри Кейн: на счету англичанина, проводящего дебютный сезон в «Баварии», 35 голов за три тура до финиша.

«То, чего добился Кейн в свой первый сезон в Германии, – невероятно. Никто не ожидал такого. Что касается рекорда, то это будет нелегко. Гарри нужно забить шесть голов в оставшихся трёх матчах – трудная задача», – передаёт журналист Тоби Альтсхеффль слова Левандовски, перешедшего из «Баварии» в «Барселону» в 2022 году.

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Бавария Барселона Роберт Левандовски Гарри Кейн ещё теги

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