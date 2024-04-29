Капитан «РБ Лейпцига» Орбан оценил возможное назначение Рангника в «Баварию»

Центральный защитник «РБ Лейпцига» Вилли Орбан высказался о вероятном приходе в «Баварию» Ральфа Рангника.

Немецкий специалист считается основным кандидатом на замену Томасу Тухелю, который покинет свой пост по окончании сезона. В настоящий момент Рангник возглавляет сборную Австрии, а в прошлом успешно работал в «РБ Лейпциге».

«Будет ли Рангник хорошим выбором для «Баварии»? Это должны решить руководители клуба, но я могу сказать по своему опыту, что Ральф – тренер высочайшего уровня. Он делает всё для успеха команды и игроков, у него есть чёткое представление о том, какой футбол он хочет видеть, и он особенно успешен в развитии молодых футболистов», – сказал в интервью SportBild Орбан.