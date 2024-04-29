Стали известны планы Флика после отказа «Барселоны» и «Баварии»

Рулевой Ханс-Дитер Флик по-прежнему намерен найти работу в зарубежном клубе.

Немецкий специалист считался одним из претендентов на пост в «Барселоне», однако Хави Эрнандес решил остаться в клубе. Также невозможным выглядит и возвращение Флика в «Баварию». По информации Sky Sport, экс-наставник сборной Германии по-прежнему надеется возглавить клуб за границей, несмотря на отсутствие конкретных вариантов продолжения карьеры.

Ханс-Дитер Флик был уволен из немецкой национальной команды в сентябре прошлого года. Должность главного тренера «Баварии» он занимал с 2019 по 2021 год.