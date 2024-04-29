Мюнхенская «Бавария» сделала первый шаг к продлению контракта с Лероем Сане. Об этом сообщает Sky Germany.

По информации источника, в центре Мюнхена состоялась секретная встреча между спортидиром «Баварии», Максом Эбрелом и самим Сане. Эберл хотел использовать переговоры, чтобы лучше узнать немецкого вингера, и в ходе хорошей беседы Эберл выразил свою признательность футболисту.

Однако никаких конкретных переговоров на секретном совещании не произошло, то есть продолжительность нового возможного соглашения Сане или какие-либо цифры на эту тему остаются неизвестными.

Текущее соглашение связывает немца с клубом до лета 2025 года.