Романо: «Мусиала снова тренируется с «Баварией», Лаймер – также в строю»

Фабрицио Романо в своей соцсети написал, что четыре игрока мюнхенской «Баварии» снова благополучно тренируются со своим клубом. В первую очередь, речь идёт про Джамала Мусиалу – он пропустил последние два матча мюнхенцев против «Униона» и франкфуртского «Айнтрахта» в рамках Бундеслиги.

Также в строй «Баварии» вернулись Конрад Лаймер, Серж Гнабри и Лерой Сане.

Ранее новостями о своих травмированных игроках поделился сам главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

Напомним, что во вторник «Баварии» предстоит сыграть первый полуфинальный матч Лиги чемпионов против «Реала». Игра пройдёт в Мюнхене на «Альянц Арене».