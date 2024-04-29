Тухель: Победа в Лиге чемпионов компенсирует всё, что произошло в этом сезоне

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос, спасёт ли сезон победа в ближайшем матче Лиги чемпионов с «Реалом».

— Победа сейчас не компенсирует всего, что произошло в течение сезона, но выход в финал и победа в нем — да. В матче с «Арсеналом» мы сделали один шаг, и теперь нам нужно сделать следующий, — приводит слова Тухеля Diario AS.

Специалист добавил, что хотел бы увидеть конкурентоспособную «Баварию» в финальном матче турнира.

Во вторник, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом». Начало игры запланировано на 22:00 по столичному времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию поединка на портале LiveResult.