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Киммих отреагировал на слухи о трансфере в «Барселону»

29 Апреля 2024 • 15:56 Комментировать

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Барселону» в летнее трансферное окно.

«Слухи о «Барселоне»? На данный момент я не думаю об этом. Как я уже говорил, для начала я хочу поговорить с «Баварией». Но, конечно, «Барселона» и «Реал» являются потрясающими клубами с удивительной историей», - сказал Киммих в интервью AS.

Действующий контракт 29-летнего Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 38 матчей, в которых забил два гола и отдал девять голевых передач на партнёров.

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Бавария Барселона Йозуа Киммих ещё теги
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