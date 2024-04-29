Киммих отреагировал на слухи о трансфере в «Барселону»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих отреагировал на слухи о своём возможном переходе в «Барселону» в летнее трансферное окно.

«Слухи о «Барселоне»? На данный момент я не думаю об этом. Как я уже говорил, для начала я хочу поговорить с «Баварией». Но, конечно, «Барселона» и «Реал» являются потрясающими клубами с удивительной историей», - сказал Киммих в интервью AS.

Действующий контракт 29-летнего Киммиха с «Баварией» рассчитан до середины 2025 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за мюнхенцев 38 матчей, в которых забил два гола и отдал девять голевых передач на партнёров.