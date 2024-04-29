Тухель рассказал, что нужно «Баварии» для победы над «Реалом»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель рассказал, что необходимо его команде для победы над мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. Первый матч состоится завтра на «Альянц Арене».

«Нам нужна хорошая тактика и удача. Нам необходимо найти правильный баланс. Игроки ждут качественного плана и чёткой идеи. Тем не менее, им также нужна свобода. Если ты хочешь обыграть «Реал», тебе нужно иметь весь необходимый пакет, включая удачу», – объяснил Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Томасу ранее удавалось пройти «Реал» в полуфинале Лиги чемпионов. Это случилось в 2021 году, когда немец возглавлял лондонский «Челси».