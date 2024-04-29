Тухель: «Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель сделал комплименты своему коллеге из мадридского «Реала» Карло Анчелотти. Напомним, завтра клубы встретятся между собой на «Альянц Арене» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

«Анчелотти сделал большой вклад в футбол как в качестве игрока, так и в качестве тренера. Его можно считать легендой. При этом он по-прежнему очень вежливый. Карло находится на пороге ещё одного чемпионского титула Ла Лиги. Также его команда играет в полуфинале Лиги чемпионов», – сказал Тухель на пресс-конференции.

Напомним, Томас должен покинуть свой клуб по окончании нынешнего сезона.