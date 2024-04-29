Тухель вспомнил матчи с «Реалом» во время пребывания в «Челси»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель вспомнил, как противостоял «Реалу» во главе «Челси». Напомним, в сезоне 2020/21 лондонцы прошли «сливочных» в полуфинале Лиги чемпионов, а затем выиграли турнир. Год спустя команды встретились на стадии четвертьфинала, где сильнее оказались «сливочные».

«Мы дважды встречались с «Реалом» во время моей работы в «Челси». Также мы встречались, когда я работал в «ПСЖ» и «Боруссии» Дортмунд. Самая заметная разница со времен последнего матча с «Челси» – это то, что Карим Бензема ушёл. Он сделал большую разницу в этих играх. Сейчас у «Реала» изменился стиль игры. Беллингем может сыграть «десятку», «восьмёрку» и даже «шестёрку». Тем не менее, в команде остались Винисиус, Кроос, Модрич и другие», – сказал Тухель на пресс-конференции.