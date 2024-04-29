Киммих: «Игроки «Реала» часто меняются позициями»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о стиле игры мадридского «Реала». Напомним, завтра «красная машина» примет у себя дома «королевский клуб» в рамках первого полуфинала Лиги чемпионов.

«Игроки «Реала» часто меняются позициями. Особенно это касается атакующих футболистов в лице Винисиуса, Родриго и Джуда Беллингема. Важно не только опекать одного игрока, а и закрывать зону», – сказал Киммих на пресс-конференции.

Напомним, «Бавария» в последний раз смогла пройти «Реал» в Лиге чемпионов в 2012 году, когда обыграла мадридский клуб в серии пенальти в полуфинале. После этого команды трижды встречались на стадии плей-офф – все три раза победу праздновал «Реал».