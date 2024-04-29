Киммих: «Когда «Реал» выиграл Лигу чемпионов, команда делала камбэк почти в каждом матче»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих попытался объяснить, как мадридскому «Реалу» два года назад удалось выиграть Лигу чемпионов. Напомним, Карло Анчелотти делала камбэк практически в каждом матче плей-офф.

«Когда «Реал» два года назад выиграл Лигу чемпионов, команда делала камбэк почти в каждом матче. Нельзя говорить просто о везении. У них была уверенность в своих силах. Команда обладала индивидуальным качеством, которое позволяло обыграть любого соперника», – сказал Киммих на пресс-конференции.

«Бавария» и «Реал» не встречались между собой с 2018 года. Первый полуфинальный матч состоится завтра на «Альянц Арене», а ответная игра – через неделю на «Сантьяго Бернабеу».