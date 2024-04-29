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Нойер – о переломе на горнолыжном курорте: «Только один-два человека из десяти оправятся от такой травмы»

29 Апреля 2024 • 14:27 Комментировать

В конце 2022 года Мануэль Нойер получил серьёзный перелом во время катания на лыжах. Вратарь мюнхенской «Баварии» после того инцидента не играл почти год. В интервью пресс-службе УЕФА Нойер вспомнил о той своей травме.

«Я не знаю, какой была бы моя жизнь, если бы я больше не смог играть в футбол. Если вы спросите медицинский персонал и команду реабилитологов, то они не верили в то, где я нахожусь сейчас. Думаю, только один-два человека из десяти оправятся от такой травмы», - сказал Нойер.

Ближайший матч «Бавария» проведёт во вторник, 30 апреля, - против «Реала» в Лиге чемпионов на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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