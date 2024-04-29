Киммих: «К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих высказался о достижениях Карло Анчелотти во главе мадридского «Реала». Итальянец работал в «Баварии» с 2016 по 2017 год, но задержался в клубе чуть более, чем на один сезон.

«Я не удивлён успехом Карло в «Реале». К сожалению, Анчелотти не смог добиться особого успеха в «Баварии», но я считаю его отличным тренером. В «Реале» есть игроки с отличными индивидуальными качествами и менталитетом. Вероятно, Анчелотти является идеальным тренером для этой команды», – приводит слова Киммиха Diario AS.

Напомним, Анчелотти с 2021 года выиграл во главе «Реала» Лигу чемпионов, чемпионат и Кубок Испании.