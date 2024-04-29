Киммих оценил прогресс Беллингема в «Реале»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих оценил прогресс Джуда Беллингема в мадридском «Реале». Прошлым летом англичанин перебрался на «Сантьяго Бернабеу» из дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро.

«Я не удивлён вкладом Беллингема в игру «Реала». Он забил очень много голов, причём важных голов, и это впечатляет. Думаю, он является потрясающим игроком. В своём возрасте он обладает уникальным менталитетом, это делает его особенным. Джуд отлично подходит команде уровня мадридского «Реала», – сказал Киммих в интервью Diario AS.

Беллингем забил 17 голов в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Больше англичанин забил только Артём Довбик из «Жироны», у которого на счету 19 мячей.