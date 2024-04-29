Санчо установил рекорд по голам в Бундеслиге

Атакующий полузащитник Джедон Санчо, выступающий на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», установил рекорд немецкого чемпионата.

В поединке 31-го тура Бундеслиги вингер поразил ворота «РБ Лейпцига». Это мяч не помог добиться «шмелям» положительного результата, команда потерпела крупное поражение со счетом 1:4.

Как информирует The Sun, для Джедона этот мяч стал 40-м в Бундеслиге. Санчо – самый результативный англичанин в истории турнира. Он обогнал Тони Вудкока, забившего 39 голов за «Кёльн».

Напомним, что полноценный контракт игрока принадлежит «Манчестер Юнайтед».