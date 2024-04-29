Киммих назвал фаворита предстоящих матчей с «Реалом»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих назвал фаворита полуфинальных матчей Лиги чемпионов, в которых его команда встретится с мадридским «Реалом». Напомним, команды в последний раз играли друг с другом в еврокубках 6 лет назад.

«Обе команды сейчас совершенно другие. Игры будут разными. «Реал» Мадрид, вероятно, подойдёт к игре в качестве фаворита, потому что сезон выдался для нас немного турбулентным. Тем не менее, я определённо вижу у нас шансы», – приводит слова Киммиха Diario AS.

Напомним, Йозуа в последнее время активно связан с трансфером в каталонскую «Барселону». Контракт полузащитника с «Баварией» истекает в конце следующего сезона.