Киммих оценил кандидатуру Рангника на роль тренера «Баварии»

Полузащитник «Баварии» Йозуа Киммих оценил кандидатуру Ральфа Рангника на пост нового тренера мюнхенского клуба. Напомним, специалист в настоящий момент возглавляет сборную Австрии.

«Я верю, что Ральф способен на многое. Его прошлое говорит само за себя Рангник был чрезвычайно важен для меня, потому что именно он привёл меня в «РБ Лейпциг», когда команда была в третьем дивизионе. Я получил травму с воспалением лобковой кости, но Ральф дал мне время прийти в форму, чтобы я мог выступать на самом высоком уровне. Когда я перешел в «Баварию», Рангник занял пост тренера в «РБ Лейпциге». После этого я всё ещё много общался с командой. Все говорили, что он был отличным тренером», – цитирует Киммиха Diario AS.