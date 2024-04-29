Киммих рассказал, каким Хаби Алонсо был пратнёром по команде

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих вспомнил, каким товарищем по команде был Хаби Алонсо. Напомним, испанец ныне работает главным тренером леверкузенского «Байера». Недавно специалист прервал одиннадцатилетнюю гегемонию «Баварии» в чемпионате и выиграл для «фармацевтов» первый в истории титул Бундеслиги.

«Я помню несколько игр против «Боруссии» Дортмунд, когда её тренером был Томас Тухель. Иногда в защите менялись четыре-пять игроков. Хаби всегда знал, когда Тухель менял тактику. Он всегда был на шаг впереди. То, как он разговаривал со мной, когда я был молодым игроком, тоже было поразительно. Хаби многому меня научил. Он был очень хорошим партнёром по команде», – цитирует Киммиха Diario AS.