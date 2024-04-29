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Киммих рассказал, насколько важно для него узнать, кто станет новым тренером «Баварии»

29 Апреля 2024 • 10:46 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих рассказал, насколько для него важно узнать, кто станет новым тренером команды. Напомним, у немца летом 2025 года истекает контракт с нынешним клубом. Есть вероятность, что футболист покинет команду в ближайшее межсезонье.

«Конечно, для меня это очень интересный вопрос. Тем не менее, сейчас это не самое главное. Я знаю, что когда ты подписываешь контракт, ты подписываешь его не с тренером, ты подписываешь его с клубом. Для меня, как для игрока, самое главное – это клуб, а не тренер. Но, конечно, также важно знать, что тренер думает о тебе и команде. У нас в клубе есть ребята, о которых особенно заботятся», – сказал Киммих в интервью Diario AS.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Йозуа Киммих

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11:00 · Германия. Бундеслига
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10:46 · Германия. Бундеслига
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01:58 · Германия. Бундеслига
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00:41 · Германия. Бундеслига
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00:04 · Германия. Бундеслига
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