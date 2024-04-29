Опорный полузащитник мюнхенской «Баварии» Йозуа Киммих назвал двух лучших игроков Европы в настоящий момент.

«Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор – два лучших игрока в европейском футболе прямо сейчас. Меня очень радует возможность сыграть против такого футболиста, как Винисиус», – цитирует Киммиха Diario AS.

Напомним, «Бавария» Киммиха на днях встретится с мадридским «Реалом» в полуфинале Лиги чемпионов. У Йозуа как раз будет возможность сыграть против Винисиуса.

Отметим, что именно Киммих забил победный гол в четвертьфинале Лиги чемпионов в ворота лондонского «Арсенала».