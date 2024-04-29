«Бавария» обратилась с просьбой к болельщикам перед матчем с «Реалом»

Пресс-служба мюнхенской «Баварии» обратилась с просьбой к болельщикам клуба в преддверии полуфинального противостояния с мадридским «Реалом» в рамках Лиги чемпионов УЕФА.

«Найдите у себя дома или купите красную одежду. Mia san mia, красные», - говорится в публикации немецкого гранда.

Первый поединок «Баварии» и «Реала» состоится на стадионе в Мюнхене во вторник, 30 апреля. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Ответный матч пройдет на следующей неделе в столице Испании.

Добавим, что в другой полуфинальной паре встретятся дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ».