Горецка – о Евро-2024: «Готов играть в любой роли, которую придумает Нагельсманн»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка продолжает мечтать о выступлении на домашнем для Германии чемпионате Европы.

Турнир пройдёт с июня по июль, и пока неясно, сыграет ли на нём 29-летний хавбек: в марте Юлиан Нагельсманн вызвал вместо него другого представителя «Баварии» – юного Александра Павловича.

«Я чрезвычайно мотивирован, – отвечает Горецка на вопрос о шансах сыграть на Евро-2024. – Я хочу продолжать впечатлять хорошей игрой, как это было недавно, и готов выступать в любой роли, которую придумает для меня Юлиан. Вместе мы сможем добиться многого, я в этом уверен», – заявил в интервью Kicker футболист.