Горецка высказался о своих перспективах в сборной Германии после возвращения Крооса

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился мыслями о своих шансах на возвращение в сборную Германии.

29-летний футболист не был приглашён Юлианом Нагельсманном на мартовский сбор. Как признавался сам хавбек, попадание в заявку немецкой национальной команды на домашний чемпионат Европы остаётся его целью. Недавно в ряды бундестим вернулся Тони Кроос, что, вероятно, скажется на ближайших перспективах Горецки в сборной.

«Не нужно обладать глубокими знаниями, чтобы понять, что я и Тони – очень разные игроки. У нас хорошие взаимоотношения, и я рад, что он вернулся. В матчах против Франции и Нидерландов мы увидели, какое влияние он может оказывать. Вся Германия может извлечь из этого пользу», – цитирует Bayern & Germany Горецку.