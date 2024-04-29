Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Горецка высказался о своих перспективах в сборной Германии после возвращения Крооса

29 Апреля 2024 • 00:41 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка поделился мыслями о своих шансах на возвращение в сборную Германии.

29-летний футболист не был приглашён Юлианом Нагельсманном на мартовский сбор. Как признавался сам хавбек, попадание в заявку немецкой национальной команды на домашний чемпионат Европы остаётся его целью. Недавно в ряды бундестим вернулся Тони Кроос, что, вероятно, скажется на ближайших перспективах Горецки в сборной.

«Не нужно обладать глубокими знаниями, чтобы понять, что я и Тони – очень разные игроки. У нас хорошие взаимоотношения, и я рад, что он вернулся. В матчах против Франции и Нидерландов мы увидели, какое влияние он может оказывать. Вся Германия может извлечь из этого пользу», – цитирует Bayern & Germany Горецку.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Бавария Сборная Германии Тони Кроос Леон Горецка ещё теги

Новости по матчу

Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Первая страна в Европе объявила об отказе от ВАР Звезда «Байера» Вирц выбрал клуб на следующий сезон Стало известно, где хочет завершить карьеру Левандовски Три суперклуба хотят купить у «Реала» Лунина В «Спартак» вернётся нападающий - известно имя «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Серхио Рамоса могут подписать два клуба Гвардиола ответил на вопрос о шансах «Ливерпуля» на чемпионство Клопп прокомментировал ссору с Салахом Стало известно, когда «Реал» может оформить досрочное чемпионство
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 ЦСКА повесил ценник на Чалова Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне»
Спортивные новости
Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Рублев пробился в 1/8 финала турнира в Мадриде Кожевников: «Никита Гусев — великий!» Плющев — о Ковальчуке: «Единственный игрок, в котором я был уверен, что в НХЛ он себя сразу найдёт» Плющев: «То, что «Локомотив» вынес «Трактор» в «одну калитку» не говорит, что у команды было преимущество» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Майнц Майнц
Кёльн Кёльн
1
1
1.57 4.20 5.20
Видео
Окончен
Дармштадт Дармштадт
Хайденхайм Хайденхайм
0
1
3.20 3.65 2.07
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 29 Апреля
00:41 · Германия. Бундеслига
Горецка высказался о своих перспективах в сборной Германии после возвращения Крооса
00:04 · Германия. Бундеслига
Директор «Байера» прокомментировал интерес «Баварии» к Та
28 Апреля
22:34 · Германия. Бундеслига
«Хайденхайм» вернул «Дармштадт» во второй дивизион
20:37 · Германия. Бундеслига
«Кёльн» в концовке отобрал победу у «Майнца», но всё равно близок к вылету
18:29 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Унион» не порадовали голами
17:12 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет подписать звезду «Манчестер Сити»
16:58 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» попытается договориться с «Манчестер Юнайтед» по Санчо
16:00 · Германия. Бундеслига
Романо раскрыл условия выкупа Опенда
15:54 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо заработал дисквалификацию
10:31 · Германия. Бундеслига
​«Вердер» приличествующим образом отметил 1000-й гостевой матч в Бундеслиге
09:29 · Германия. Бундеслига
Атакующее трио «Штутгарта» установило новый клубный рекорд
08:58 · Германия. Бундеслига
Мюллеру задали вопрос о Тухеле: «Мне плевать»
08:51 · Германия. Бундеслига
«Байер» хочет бесплатно подписать игрока «Реала»
08:48 · Германия. Бундеслига
​Гримальдо установил новый рекорд «Байера»
08:38 · Германия. Бундеслига
Тухель прокомментировал победу «Баварии» и вспомнил о «Реале»
Все новости
Рекомендуем