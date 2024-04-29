Директор «Байера» прокомментировал интерес «Баварии» к Та

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро отреагировал на слухи о возможном переходе Джонатана Та в «Баварию».

28-летний центральный защитник считается одной из трансферных целей мюнхенского гранда, о чём неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона.

«Мы хотим продлить контракт Та. Мы – клуб, который не позволит своим игрокам уходить бесплатно. Это означает, что нам нужно либо продлить его контракт, либо продать. Мы поговорили с Джонатаном, мы его очень ценим. Он знает, что мы хотим его удержать, но мы также уважаем его желания. Посмотрим, останется ли он. «Бавария» с нами не связывалась», – заявил в интервью Sky90 гендиректор леверкузенского клуба.