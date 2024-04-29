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Директор «Байера» прокомментировал интерес «Баварии» к Та

29 Апреля 2024 • 00:04 Комментировать
Штутгарт
...
Бавария
04.05 16:30

Генеральный директор «Байера» Фернандо Карро отреагировал на слухи о возможном переходе Джонатана Та в «Баварию».

28-летний центральный защитник считается одной из трансферных целей мюнхенского гранда, о чём неоднократно сообщалось по ходу текущего сезона.

«Мы хотим продлить контракт Та. Мы – клуб, который не позволит своим игрокам уходить бесплатно. Это означает, что нам нужно либо продлить его контракт, либо продать. Мы поговорили с Джонатаном, мы его очень ценим. Он знает, что мы хотим его удержать, но мы также уважаем его желания. Посмотрим, останется ли он. «Бавария» с нами не связывалась», – заявил в интервью Sky90 гендиректор леверкузенского клуба.

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Бавария Джонатан Та Фернандо Карро Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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ШТУТГАРТ БАВАРИЯ
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