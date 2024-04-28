«Хайденхайм» вернул «Дармштадт» во второй дивизион

В 31-м туре чемпионата Германии «Дармштадт» играл против одновременно повысившегося в классе «Хайденхайма» и пытался зацепиться за призрачный шанс остаться в элите. Игра шла на равных, моменты были, а вот с голами получилось не так гладко. Реальный шанс был создан на 65-й минуте, когда вратарь с трудом отразил опасный удар Фабиана Нюрнбергера. На 90-й минуте Никола Доведан стал автором победного для гостей гола - 0:1.

«Хайденхайм» поднялся на 10-е место, а вот противник не покинет зону вылета и отправляется во второй дивизион.