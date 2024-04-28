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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Хайденхайм» вернул «Дармштадт» во второй дивизион

28 Апреля 2024 • 22:34 Комментировать
Дармштадт
0:1
Хайденхайм
окончен

В 31-м туре чемпионата Германии «Дармштадт» играл против одновременно повысившегося в классе «Хайденхайма» и пытался зацепиться за призрачный шанс остаться в элите. Игра шла на равных, моменты были, а вот с голами получилось не так гладко. Реальный шанс был создан на 65-й минуте, когда вратарь с трудом отразил опасный удар Фабиана Нюрнбергера. На 90-й минуте Никола Доведан стал автором победного для гостей гола - 0:1.

«Хайденхайм» поднялся на 10-е место, а вот противник не покинет зону вылета и отправляется во второй дивизион.

Протокол игры  
Дармштадт0:1Хайденхайм
  90'Доведан Никола (0:1)
Шуэн МарсельЦиммерман КристофКларер КристофМаглица МатейКарич Эмир  52' 79' (Хонзак Матиас ( 79') Мюллер ЯнникКемпе Тобиас  60' 63' (Юстван Юлиан ( 63') Нюрнбергер ФабианСкарке ТимПфайффер ЛукаВильхельмссон Оскар 80' (Хольтманн Геррит ( 80')
Запасные: Мюллер АндреасШнелльхардт ФабианБеренс МортенТорсиэлло ФабиоИшервуд ТомасAsaf Arania
Мюллер КевинФёренбах ЙонасМайнка ПатрикГимбер Бенедикт  43'Тоеркауф НорманШёппнер ЯнДинкчи Эрен 83' (Кюльветтер Кристиан ( 83') Сесса Кевин 69' (Доведан Никола ( 69') Бесте Ян-Никлас 90' (Пик Флориан ( 90') Пирингер Марвин 69' (Томалла Денис ( 69') Кляйндинст Тим
Запасные: Зирслебен ТимШиммер ШтефанДжарджу СидиЯнеш ЛукаАйхер Витус
28 апреля. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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Бесплатная ставка и прогноз на матч Дармштадт — Хайденхайм чемпионата Германии — 28 апреля 2024
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