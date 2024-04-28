«Хайденхайм» вернул «Дармштадт» во второй дивизион

В 31-м туре чемпионата Германии «Дармштадт» играл против одновременно повысившегося в классе «Хайденхайма» и пытался зацепиться за призрачный шанс остаться в элите. Игра шла на равных, моменты были, а вот с голами получилось не так гладко. Реальный шанс был создан на 65-й минуте, когда вратарь с трудом отразил опасный удар Фабиана Нюрнбергера. На 90-й минуте Никола Доведан стал автором победного для гостей гола - 0:1.
«Хайденхайм» поднялся на 10-е место, а вот противник не покинет зону вылета и отправляется во второй дивизион.
Протокол игры
|90'Доведан Никола (0:1)
Шуэн Марсель•Циммерман Кристоф•Кларер Кристоф•Маглица Матей•Карич Эмир 52'79' (Хонзак Матиас (79') •Мюллер Янник•Кемпе Тобиас 60'63' (Юстван Юлиан (63') •Нюрнбергер Фабиан•Скарке Тим•Пфайффер Лука•Вильхельмссон Оскар80' (Хольтманн Геррит (80')
Мюллер Кевин•Фёренбах Йонас•Майнка Патрик•Гимбер Бенедикт• 43'Тоеркауф Норман•Шёппнер Ян•Динкчи Эрен83' (Кюльветтер Кристиан (83') •Сесса Кевин69' (Доведан Никола (69') •Бесте Ян-Никлас90' (Пик Флориан (90') •Пирингер Марвин69' (Томалла Денис (69') •Кляйндинст Тим
28 апреля. Стадион "Мерк в Бёлленфальторе".
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