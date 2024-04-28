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«Кёльн» в концовке отобрал победу у «Майнца», но всё равно близок к вылету

28 Апреля 2024 • 20:37 Комментировать
Майнц
1:1
Кёльн
окончен

«Майнц» с «Кёльном» бились за место в Бундеслиге на следующий сезон. На 29-й минуте Карим Онисиво зарядил по воротам, голкипер выручил, а Леандро Баррейро вовремя оказался на добивании - 1:0. Джонатан Буркардт мог удваивать, но запорол момент - промах.

Второй тайм начался с пенальти в пользу гостей. Лука Вальдшмидт с 11 метров просто не попал по воротам. В концовке Марк Ут мог сравнивать, но голкипер на высоте. На 90-й минуте еще он 11-метровый для «козлов» после фола вратаря. Флориан Кайнц с точки сравнял - 1:1.

«Кёльн» предпоследний, отставание от «Майнца» на стыковом месте - пять очков. До финиша три тура.

Протокол игры  
Майнц1:1Кёльн
(1:0) Баррейро Леандро29'  
  90'Кайнц Флориан (1:1)
Центнер РобинКор ДоминикВан дер Берг СеппХанше-Ольсен Андреас  70'Каси Антони  28' 64' (Фернандес Эдимилсон ( 64') Мвене ФиллиппБаррейро ЛеандроАмири Надим  83'Груда Брайан  87' 87' (Ажорк Людовик ( 87') Буркардт ДжонатанОнисиво Карим 56' (Видмер Сильван ( 56')
Запасные: Рихтер МаркоПапела МервильБель ШтефанВайпер НельсонДа Коста ДанниГилавоги ЖошуаРисс Лассе
Швебе МарвинШмиц Бенно  76'Хюберс ТимоШабо Юлиан  66'Финкгрефе МаксМартель ЭрикГусенбашич Денис 72' (Кайнц Флориан ( 72') Тилманн Ян 62' (Ут Марк ( 62'  66') Вальдшмидт Лука 62' (Майна Линтон ( 62') Алиду Фариде  28' 83' (Адамян Саркис ( 83') Тиггес Штеффен 62' (Доунс Дамион ( 62')
Запасные: Карстенсен РасмусХайнц ДоминикКристенсен ЯкобПентке Филипп
28 апреля. Стадион "МЕВА Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
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