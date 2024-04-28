«Кёльн» в концовке отобрал победу у «Майнца», но всё равно близок к вылету

«Майнц» с «Кёльном» бились за место в Бундеслиге на следующий сезон. На 29-й минуте Карим Онисиво зарядил по воротам, голкипер выручил, а Леандро Баррейро вовремя оказался на добивании - 1:0. Джонатан Буркардт мог удваивать, но запорол момент - промах.

Второй тайм начался с пенальти в пользу гостей. Лука Вальдшмидт с 11 метров просто не попал по воротам. В концовке Марк Ут мог сравнивать, но голкипер на высоте. На 90-й минуте еще он 11-метровый для «козлов» после фола вратаря. Флориан Кайнц с точки сравнял - 1:1.

«Кёльн» предпоследний, отставание от «Майнца» на стыковом месте - пять очков. До финиша три тура.