«Кёльн» в концовке отобрал победу у «Майнца», но всё равно близок к вылету

«Майнц» с «Кёльном» бились за место в Бундеслиге на следующий сезон. На 29-й минуте Карим Онисиво зарядил по воротам, голкипер выручил, а Леандро Баррейро вовремя оказался на добивании - 1:0. Джонатан Буркардт мог удваивать, но запорол момент - промах.
Второй тайм начался с пенальти в пользу гостей. Лука Вальдшмидт с 11 метров просто не попал по воротам. В концовке Марк Ут мог сравнивать, но голкипер на высоте. На 90-й минуте еще он 11-метровый для «козлов» после фола вратаря. Флориан Кайнц с точки сравнял - 1:1.
«Кёльн» предпоследний, отставание от «Майнца» на стыковом месте - пять очков. До финиша три тура.
Протокол игры
|(1:0) Баррейро Леандро29'
|90'Кайнц Флориан (1:1)
Центнер Робин•Кор Доминик•Ван дер Берг Сепп•Ханше-Ольсен Андреас• 70'Каси Антони 28'64' (Фернандес Эдимилсон (64') •Мвене Филлипп•Баррейро Леандро•Амири Надим• 83'Груда Брайан 87'87' (Ажорк Людовик (87') •Буркардт Джонатан•Онисиво Карим56' (Видмер Сильван (56')
Швебе Марвин•Шмиц Бенно• 76'Хюберс Тимо•Шабо Юлиан• 66'Финкгрефе Макс•Мартель Эрик•Гусенбашич Денис72' (Кайнц Флориан (72') •Тилманн Ян62' (Ут Марк (62') • 66'Вальдшмидт Лука62' (Майна Линтон (62') •Алиду Фариде 28'83' (Адамян Саркис (83') •Тиггес Штеффен62' (Доунс Дамион (62')
28 апреля. Стадион "МЕВА Арена".
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