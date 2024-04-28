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«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Унион» не порадовали голами

28 Апреля 2024 • 18:29 Комментировать
Боруссия М
0:0
Унион Берлин
окончен

Не гарантировавшие себе место в Бундеслиге на следующий сезон «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Унион» играли в матче 31-го тура. На 25-й минуте Кевин Фолланд опасно бил, и голкипер перевел мяч в перекладину. Люка Тусар едва не открыл счет дальним ударом - рядом со штангой. Фолланд снова зарядил в каркас, но уже без помощи стража ворот. Андраш Шефер упустил свой момент, едва-едва не попал в угол. Нули на табло так и остались гореть. «Боруссия» остается 13-й, соперник идет следом.

Протокол игры  
Боруссия М0:0Унион Берлин
Николас МорицФридрих МарвинЭльведи НикоКиародиа Фабио 80' (Онора Франк ( 80') Лайнер Штефан  46' 66' (Нгуму Натан ( 66') Райтц Рокко  89'Итакура КоСкалли ДжозефЧванчара Томаш 66' (Нец Лука ( 66') Плеа Алассан 88' (Сибачо Жордан ( 88') Хак Робин 80' (Коне Куадио ( 80')
Запасные: Херрманн ПатрикНойхаус ФлорианОльшовски ЯнКрамер КристофУлльрих Лукас
Рённов ФредерикДухи ДанилоФогт Кевин  44' 46' (Кнохе Робин ( 46') Лейте ДиогуЮранович Йосип 86' (Триммель Кристофер ( 86') Ааронсон Бренден 74' (Холлербах Бенедикт ( 74') Хедира Рани  48'Тусар ЛюкаГосенс РобинФолланд Кевин 87' (Кауфманн Миккель ( 87') Вертессен Йорбе 46' (Шефер Андраш ( 46')
Запасные: Лайдуни АиссаХаберер ЯникШволов Александер
28 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Мёнхенгладбах Унион Берлин

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