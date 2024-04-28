«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Унион» не порадовали голами

Не гарантировавшие себе место в Бундеслиге на следующий сезон «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Унион» играли в матче 31-го тура. На 25-й минуте Кевин Фолланд опасно бил, и голкипер перевел мяч в перекладину. Люка Тусар едва не открыл счет дальним ударом - рядом со штангой. Фолланд снова зарядил в каркас, но уже без помощи стража ворот. Андраш Шефер упустил свой момент, едва-едва не попал в угол. Нули на табло так и остались гореть. «Боруссия» остается 13-й, соперник идет следом.