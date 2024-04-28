«Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Унион» не порадовали голами

Не гарантировавшие себе место в Бундеслиге на следующий сезон «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Унион» играли в матче 31-го тура. На 25-й минуте Кевин Фолланд опасно бил, и голкипер перевел мяч в перекладину. Люка Тусар едва не открыл счет дальним ударом - рядом со штангой. Фолланд снова зарядил в каркас, но уже без помощи стража ворот. Андраш Шефер упустил свой момент, едва-едва не попал в угол. Нули на табло так и остались гореть. «Боруссия» остается 13-й, соперник идет следом.
Протокол игры
Николас Мориц•Фридрих Марвин•Эльведи Нико•Киародиа Фабио80' (Онора Франк (80') •Лайнер Штефан 46'66' (Нгуму Натан (66') •Райтц Рокко• 89'Итакура Ко•Скалли Джозеф•Чванчара Томаш66' (Нец Лука (66') •Плеа Алассан88' (Сибачо Жордан (88') •Хак Робин80' (Коне Куадио (80')
Рённов Фредерик•Духи Данило•Фогт Кевин 44'46' (Кнохе Робин (46') •Лейте Диогу•Юранович Йосип86' (Триммель Кристофер (86') •Ааронсон Бренден74' (Холлербах Бенедикт (74') •Хедира Рани• 48'Тусар Люка•Госенс Робин•Фолланд Кевин87' (Кауфманн Миккель (87') •Вертессен Йорбе46' (Шефер Андраш (46')
Запасные: Лайдуни Аисса•Хаберер Яник•Шволов Александер
28 апреля. Стадион "Боруссия Парк" (Мёнхенгладбах).
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