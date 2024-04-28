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Романо раскрыл условия выкупа Опенда

28 Апреля 2024 • 16:00 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпцига» Луи Опенда показывает высокий уровень игры, поэтому находится на радарах многих статусных европейских клубов. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, в действующем контракте Опенда прописана опция выкупа за 80 миллионов евро. При этом активировать её ближайшим летом невозможно – опция вступает в силу с лета 2025 года.

В 42 официальных матчах сезона 2023/2024 Луи Опенда забил 28 голов и отдал семь голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 24-летнего игрока в 60 миллионов евро.

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