Хаби Алонсо заработал дисквалификацию

В субботу «Байер» уже в статусе чемпиона Германии сыграл вничью со «Штутгартом» - 2:2. По ходу игры главный тренер леверкузенской команды Хаби Алонсо получил жёлтую карточку. Из-за этого предупреждения молодой специалист не будет присутствовать в технической зоне в следующей игре Бундеслиги против «Айнтрахта» 5 мая. Из-за получения четвёртой жёлтой карточки Алонсо будет вынужден отбыть дисквалификацию, пишет Bild.

Ближайший матч «Байер» проведёт в четверг, 2 мая, - против «Ромы» на выезде в полуфинале Лиги Европы.

Отметим, что «Байер» стал чемпионом Германии впервые в истории.