​«Вердер» приличествующим образом отметил 1000-й гостевой матч в Бундеслиге

В немецком футболе прошли матчи 31-го тура Бундеслиги, «Вердер» съездил в гости к «Аугсбургу», где забил три безответных мяча во втором тайме.

Таким образом, бременцы достойным и приличествующим образом отметили большой юбилей - свой 1000-й выездной матч в немецком чемпионате.

Есть лишь один клуб, сыгравший ещё больше выездных матчей в Бундеслиге - «Бавария». Но разница составляет лишь три матча.

В следующем туре немецкого чемпионата бременскому «Вердеру» предстоит сыграть с менхенгладбахской «Боруссией». Это случится четвёртого мая в рамках 32-го тура Бундеслиги.