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Чемпионат Германии. Бундеслига

Атакующее трио «Штутгарта» установило новый клубный рекорд

28 Апреля 2024 • 09:29 Комментировать

В 31-м туре немецкого чемпионата вновь результативно сыграл «Штутгарт», который едва не обыграл уже ставшего чемпионом «Байер» - игра закончилась со счётом 2:2. Вновь отличился Дениз Ундав, который забил свой восемнадцатый гол в сезоне.

В результате тройка лучших бомбардиров «Штутгарта», Серу Гирасси )25 голов), Дениз Ундав (18) и Крис Фюрих (8) установила новый рекорд клуба, забив уже 51 гол в общей сложности. Это на два больше, чем в сезоне 1996/1997 Фреди Бобич, Джованни Элбер и Красимир Балаков (49 в общей сложности).

В следующем туре немецкого чемпионата «Штутгарт» примет дома «Баварию».


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Евро-Футбол.Ру,
Фреди Бобич Джованни Элбер Красимир Балаков Серу Гирасси Штутгарт Дениз Ундав Крис Фюрих ещё теги
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