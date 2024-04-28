Мюллеру задали вопрос о Тухеле: «Мне плевать»

Форвард мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер поделился мнением о конфликте между наставником команды Томасом Тухелем и почетным президентом клуба Ули Хёнессом.
«Если бы Хёнесс сделал заявление, а его бы никто не спрашивал об этом, то тогда не было бы фонового шума. Хочу процитировать Оливера Кана: «Мне плевать», - передает слова нападающего Sky Germany.
Ранее Хёнесс заявил, что Тухель только покупает футболистов и не занимается развитием молодежи. Тренер опроверг эти слова, заявив, что они оскорбляют его.
Ранее стало известно, что Томас покинет пост наставника «Баварии» по окончании нынешнего сезона.
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