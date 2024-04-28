«Байер» хочет бесплатно подписать игрока «Реала»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес имеет вариант трудоустройства в чемпионате Германии. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Мигель Анхель Диас.

По сведениям журналиста, в подписании 34-летнего латераля заинтересован леверкузенский «Байер». «Фармацевты» могут подписать испанца бесплатно в летнее трансферное окно. Срок действующего контракта между Начо и «сливочными» истекает в конце нынешнего сезона.

Фернандес – воспитанник академии мадридского клуба. В нынешнем сезоне защитник провел 37 поединков во всех турнирах. Эксперты портала Transfermarkt оценивают его рыночную стоимость в четыре миллиона евро.