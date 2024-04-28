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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Гримальдо установил новый рекорд «Байера»

28 Апреля 2024 • 08:48 Комментировать
Байер Л
2:2
Штутгарт

Немецкий «Байер» всё ближе к тому, чтобы пройти весь сезон в Бундеслиге без поражений. В 31-м туре команда Хаби Алонсо чудесным образом спаслась от поражения в игре со «Штутгартом», а Алехандро Гримальдо сделал свою очередную голевую передачу.

Таким образом, у полузащитника клуба теперь целых тринадцать голевых передач, что стало новым рекордом «Байера» в высшей лиге немецкого футбола с момента начала сбора подробных статистических данных.

Напомним, что клуб уже стал досрочно чемпионом Германии - впервые в своей истории. В оставшихся трёх турах «Байеру» предстоит сыграть с франкфуртским «Айнтрахтом», «Бохумом» и «Аугсбургом».


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Евро-Футбол.Ру,
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