​Гримальдо установил новый рекорд «Байера»

Немецкий «Байер» всё ближе к тому, чтобы пройти весь сезон в Бундеслиге без поражений. В 31-м туре команда Хаби Алонсо чудесным образом спаслась от поражения в игре со «Штутгартом», а Алехандро Гримальдо сделал свою очередную голевую передачу.

Таким образом, у полузащитника клуба теперь целых тринадцать голевых передач, что стало новым рекордом «Байера» в высшей лиге немецкого футбола с момента начала сбора подробных статистических данных.

Напомним, что клуб уже стал досрочно чемпионом Германии - впервые в своей истории. В оставшихся трёх турах «Байеру» предстоит сыграть с франкфуртским «Айнтрахтом», «Бохумом» и «Аугсбургом».