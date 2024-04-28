Тухель прокомментировал победу «Баварии» и вспомнил о «Реале»

В рамках 31-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» одержала домашнюю победу над франкфуртским «Айнтрахтом» со счетом 2:1. Об этом поединке высказался главный тренер хозяев Томас Тухель.
«Это был непростой матч. Очевидно, что предстоящая игра в Лиге чемпионов была в головах футболистов. В этой встрече команда упустила несколько хороших моментов, но все равно одержала победу. Теперь мы полностью сосредоточены на поединке с «Реалом», - передает слова Томаса пресс-служба клуба.
Первый матч ½ финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «Реалом» состоится во вторник, 30 апреля. Стартовый свисток в Мюнхене прозвучит в 22:00 мск.
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