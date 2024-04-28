Тухель прокомментировал победу «Баварии» и вспомнил о «Реале»

«Это был непростой матч. Очевидно, что предстоящая игра в Лиге чемпионов была в головах футболистов. В этой встрече команда упустила несколько хороших моментов, но все равно одержала победу. Теперь мы полностью сосредоточены на поединке с «Реалом», - передает слова Томаса пресс-служба клуба.