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Азмун может на постоянной основе остаться в «Роме» слухи

28 Апреля 2024 • 00:02 Комментировать
Наполи
...
Рома
1 1.95 X 3.65 2 3.80
Через 18 ч. 44 мин.

Иранский форвард «Ромы» Сердар Азмун может остаться в итальянской команде.

Напомним, на данный момент футболист выступает за римлян на правах аренды. Трудовой договор Азмуна принадлежит «Байеру».

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «Рома» рассматривает вариант с возможным выкупом 29-летнего нападающего. Отмечается, что клуб воспользуется опцией выкупа Азмуна, если у команды получится попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В нынешней кампании Азмун сыграл за «Рому» в 23 встречах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет десять миллионов евро.

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