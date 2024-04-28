Иранский форвард «Ромы» Сердар Азмун может остаться в итальянской команде.

Напомним, на данный момент футболист выступает за римлян на правах аренды. Трудовой договор Азмуна принадлежит «Байеру».

Как утверждает La Gazzetta dello Sport, «Рома» рассматривает вариант с возможным выкупом 29-летнего нападающего. Отмечается, что клуб воспользуется опцией выкупа Азмуна, если у команды получится попасть в следующий розыгрыш Лиги чемпионов.

В нынешней кампании Азмун сыграл за «Рому» в 23 встречах с учетом всех турниров, отметился тремя забитыми мячами и стал автором двух ассистов.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость Азмуна составляет десять миллионов евро.