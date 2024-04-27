«Байер» продлил беспроигрышную серию до 46 матчей

Сегодня, 27 апреля, «Байер» принимал у себя дома «Штутгарт» в рамках 31-го тура немецкой Бундеслиги.

Встреча между командами завершилась ничейным результатом – 2:2. Стоит сказать, что коллектив из Леверкузена отыгрался лишь на седьмой компенсированной минуте матча.

Данный результат позволил «Байеру» продлить свою беспроигрышную серию до 46 матчей.

Напомним, что подопечные Хаби Алонсо уже досрочно стали чемпионами Германии. В настоящий момент отрыв «Байера» от идущей на второй строчке «Баварии» составляет 12 баллов.

В 32-м туре чемпионата Германии «Байер» встретится в гостях с «Айнтрахтом» (5 мая).