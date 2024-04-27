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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» едва-едва не стал первой командой, которой удалось обыграть «Байер» в этом сезоне

27 Апреля 2024 • 21:28 Комментировать (1)
Байер Л
2:2
Штутгарт

В центральном матче 31-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал «Штутгарт». В стартовом отрезке после подачи с правого фланга в центр штрафной головой наносил удар Серу Гирасси и немного промахнулся. Алехандро Гримальдо создал лучший момент чемпионов в первом тайме после рейда с левого фланга в штрафную, но голкипер парировал, а добивание не получилось хорошим.

Сразу после 15-минутной паузы пошли голы. Джейми Левелинг опасно бил в штрафной, голкипер перевел мяч в дальнюю штангу, а Крис Фюрих добил уже в пустые ворота. Энцо Мийо забросил мяч в штрафную, Роберт Андрих неудачно сыграл на выносе, и Дениз Ундав в касание поразил нижний угол ворот - 0:2. Тут же еще одна ошибка в обороне, и Гирасси чудом не сделал счет разгромным - минимальный промах. Ответ «Байера» - Амин Адли вторым касанием от линии штрафной вколотил мяч в сетку - 1:2. Еще выстрел Адли, голкипер выручил и чудом справился с добиванием Йонаса Хофманна. Одилон Коссуну после серии рикошетов сравнял счет, но судья нашел вне игры, так что гол отменен. Гирасси мог ставить точку ударом с линии вратарской, но кипер чудом спас «Байер». В конце компенсированного времени леверкузенцы ушли от поражения, Андрих сделал счет 2:2.

В итоге «Штутгарт» уступает «Баварии» пять очков в борьбе за второе место. «Байер» 27 апреля едва не уступил в официальном матче впервые в сезоне.

Протокол игры  
Байер Л2:2Штутгарт
  47'Фюрих Крис (0:1)
  57'Ундав Дениз (0:2)
(1:2) Адли Амин62'  
(2:2) Андрих Роберт90'  
Градецки ЛукашКоссуну Одилон  41'Та Джонатан 46' (Инкапье Пьеро ( 46'  84') Тапсоба ЭдмонФримпонг Жереми 89' (Телла Нейтан ( 89') Гримальдо Алехандро 89' (Станишич Йосип ( 89') Паласиос Эсекиэль  31'Андрих Роберт  58'Хофманн Йонас 74' (Вирц Флориан ( 74') Адли АминШик Патрик 74' (Бонифасе Виктор ( 74')
Запасные: Пуэрта ГуставоАртур IМбамба НоаКоварж Матей
Нюбель АлександрСтергиу Леонидас 80' (Руо Антони ( 80') Антон ВальдемарИто ХирокиЛевелинг Джейми 90' (Штенцель Паскаль ( 90') Миттельштедт Максимилиан  77'Каразор АтаканМийо Энцо  69' 74' (Чжон Ву-Ён ( 74') Ундав Дениз  42' 74' (Дауд Махмуд ( 74') Фюрих Крис 81' (Мвумпа Силас ( 81') Гирасси Серу
Запасные: Раймунд ЛукаХарагути ГенкиБредлов Фабиан
27 апреля. Стадион "БайАрена" (Леверкузен).

 

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Комментарии (1) Все комментарии
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Ermak
27 Апреля 2024 в 21:33
Это что то невероятное, уже не сосчитать какая этт по счету игра, в которой Байер отскакивает в самой концовке, браво, до последнего надеялся что отыграются, не подвели
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