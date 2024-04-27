«Штутгарт» едва-едва не стал первой командой, которой удалось обыграть «Байер» в этом сезоне

В центральном матче 31-го тура чемпионата Германии «Байер» принимал «Штутгарт». В стартовом отрезке после подачи с правого фланга в центр штрафной головой наносил удар Серу Гирасси и немного промахнулся. Алехандро Гримальдо создал лучший момент чемпионов в первом тайме после рейда с левого фланга в штрафную, но голкипер парировал, а добивание не получилось хорошим.

Сразу после 15-минутной паузы пошли голы. Джейми Левелинг опасно бил в штрафной, голкипер перевел мяч в дальнюю штангу, а Крис Фюрих добил уже в пустые ворота. Энцо Мийо забросил мяч в штрафную, Роберт Андрих неудачно сыграл на выносе, и Дениз Ундав в касание поразил нижний угол ворот - 0:2. Тут же еще одна ошибка в обороне, и Гирасси чудом не сделал счет разгромным - минимальный промах. Ответ «Байера» - Амин Адли вторым касанием от линии штрафной вколотил мяч в сетку - 1:2. Еще выстрел Адли, голкипер выручил и чудом справился с добиванием Йонаса Хофманна. Одилон Коссуну после серии рикошетов сравнял счет, но судья нашел вне игры, так что гол отменен. Гирасси мог ставить точку ударом с линии вратарской, но кипер чудом спас «Байер». В конце компенсированного времени леверкузенцы ушли от поражения, Андрих сделал счет 2:2.

В итоге «Штутгарт» уступает «Баварии» пять очков в борьбе за второе место. «Байер» 27 апреля едва не уступил в официальном матче впервые в сезоне.