Тухель высказался о травмах Лаймера и де Лигта

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос о травмах Маттейса де Лига и Конрада Лаймера.

Оба футболиста получили повреждения в минувшем матче чемпионата Германии с «Айнтрахтом» (2:1).

— Лаймер вывихнул лодыжку. Маттейс де Лигт повредил связку колена. Мы посмотрим, смогут ли они оба сыграть во вторник, — приводит слова Тухеля журналист Патрик Штрассер.

30 апреля мюнхенская «Бавария» примет на своем поле мадридский «Реал» в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 22:00 по московскому времени.

Ответная игра между командами запланирована на 8 мая.