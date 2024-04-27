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«РБ Лейпциг» разгромно выиграл у «Боруссии» Дортмунд спор за четвёртое место

27 Апреля 2024 • 18:30 Комментировать
РБ Лейпциг
4:1
Боруссия Д

В центральном матче 31-го игрового дня в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд бились за место в зоне Лиги чемпионов. «Быки» сегодня были вне конкуренции.

В середине первого тайма после подачи Мариуса Вольфа справа неудачный вынос мяча защитником, и Джедон Санчо с подбора попал в девятку. Мгновенный ответ соперника - Хави Симонс в падении протолкнул мяч к воротам, а Лои Опенда сравнял - 1:1. Падение Дани Ольмо в штрафной привело к пенальти, но после подсказки ВАРа судья отменил свое решение. Симонс зарядил в дальнюю штангу, а Опенда неудачно добил. На 45-й минуте у хозяев сработала атака после углового. Ксавьер Шлагер издали заставил голкипера поработать, а Беньямин Шешко в упор добил мяч - 2:1.

После перерыва Опенда прорвался вперед и отдал голевой пас на дальнюю штангу на Мохамеда Симакана - 3:1. В концовке атака «РБ Лейпцига» левым краем поля с переводом под удар Кристофу Баумгартнеру, который коряво, но забил мяч в сетку - 4:1. На 90-й минуте Джейми Байно-Гиттенс зарядил в каркас ворот.

«РБ Лейпциг» идет на четвертом месте и на пять очков опережает «шмелей».

Протокол игры  
РБ Лейпциг4:1Боруссия Д
  20'Санчо Джедон (0:1)
(1:1) Опенда Лои23'  
(2:1) Шешко Беньямин45'  
(3:1) Симакан Мохамед46'  
(4:1) Баумгартнер Кристоф80'  
Гулачи ПетерСимакан Мохамед  37' 51' (Хенрихс Бенджамин ( 51') Орбан ВиллиЛюкеба КастеллоРаум ДавидОльмо ДаниАйдара Амаду 87' (Зайвальд Николас ( 87') Шлагер Ксавер 88' (Кампль Кевин ( 88') Симонс ХавиОпенда Лои 88' (Клостерманн Лукас ( 88') Шешко Беньямин 70' (Баумгартнер Кристоф ( 70')
Запасные: Битшиабу Эль-ШадайБласвих ЯнисПоульсен ЮссуфЭлмас Эльиф
Кобель ГрегорВольф МариусХуммельс Матс 51' (Зюле Никлас ( 51') Шлоттербек Нико  76'Рюэрсон Юлиан 71' (Мукоко Юссуфа ( 71') Адейеми Карим 46' (Ройс Марко ( 46') Эзкан Салих 63' (Байно-Гиттенс Джейми ( 63') Нмеча ФеликсБрандт ЮлианСанчо Джедон  37'Фюллькруг Никлас
Запасные: Ветьен КьелльМорей МатеуПольманн ОлеМайер Александер IIЗабитцер Марсель
27 апреля. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд РБ Лейпциг

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