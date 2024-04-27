«РБ Лейпциг» разгромно выиграл у «Боруссии» Дортмунд спор за четвёртое место

В центральном матче 31-го игрового дня в чемпионате Германии «РБ Лейпциг» и «Боруссия» Дортмунд бились за место в зоне Лиги чемпионов. «Быки» сегодня были вне конкуренции.

В середине первого тайма после подачи Мариуса Вольфа справа неудачный вынос мяча защитником, и Джедон Санчо с подбора попал в девятку. Мгновенный ответ соперника - Хави Симонс в падении протолкнул мяч к воротам, а Лои Опенда сравнял - 1:1. Падение Дани Ольмо в штрафной привело к пенальти, но после подсказки ВАРа судья отменил свое решение. Симонс зарядил в дальнюю штангу, а Опенда неудачно добил. На 45-й минуте у хозяев сработала атака после углового. Ксавьер Шлагер издали заставил голкипера поработать, а Беньямин Шешко в упор добил мяч - 2:1.

После перерыва Опенда прорвался вперед и отдал голевой пас на дальнюю штангу на Мохамеда Симакана - 3:1. В концовке атака «РБ Лейпцига» левым краем поля с переводом под удар Кристофу Баумгартнеру, который коряво, но забил мяч в сетку - 4:1. На 90-й минуте Джейми Байно-Гиттенс зарядил в каркас ворот.

«РБ Лейпциг» идет на четвертом месте и на пять очков опережает «шмелей».