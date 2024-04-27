Кейну покорилась планка в 400 голов

Нападающий Гарри Кейн оформил дубль в субботнем матче «Баварии» против «Айнтрахта» в чемпионате Германии. Таким образом, англичанин покорил отметку в 400 голов в своей карьере. Имеются в виду голы за клубы и национальную сборную Англии.

Отметим, что Кейн выступает за «Баварию» с прошлого лета после трансфера из «Тоттенхэма».

«Бавария» обыграла «Айнтрахт» на своём поле со счётом 2:1. Команда Томаса Тухеля располагается на второй позиции в турнирной таблице Бундеслиги. При этом чемпионский титул в Германии уже обеспечил себе «Байер».

Следующий матч «Бавария» проведёт 30 апреля – против «Реала» в Лиге чемпионов.