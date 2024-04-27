«Бавария» по делу обыграла «Айнтрахт»

В 31-м туре чемпионата Германии «Бавария» играла против претендента на еврокубки, «Айнтрахта». На первых минутах Томас Мюллер расстреливал ворота и не попал по высоте. Вскоре Конрад Лаймер отобрал мяч у противника, рванул к воротам и покатил под голевой удар Гарри Кейну - 1:0. В середине тайма Мануэль Нойер вернул интригу в матч, неудачно сыграв на Уго Экитике, а тот поразил правый угол ворот - 1:1. Рафаэл Геррейру, казалось, бил наверняка, подсекая мяч над голкипером, но в итоге попадание в дальнюю штангу. После перерыва Мюллер получил локтем по лицу - пенальти. Кейн пробил в левый угол ворот, а голкипер не дотянулся - 2:1.

«Бавария» уже на шесть очков опережает «Штутгарт», конкурента в борьбе за второе место, противник - шестой.