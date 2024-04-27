«Бавария» по делу обыграла «Айнтрахт»

В 31-м туре чемпионата Германии «Бавария» играла против претендента на еврокубки, «Айнтрахта». На первых минутах Томас Мюллер расстреливал ворота и не попал по высоте. Вскоре Конрад Лаймер отобрал мяч у противника, рванул к воротам и покатил под голевой удар Гарри Кейну - 1:0. В середине тайма Мануэль Нойер вернул интригу в матч, неудачно сыграв на Уго Экитике, а тот поразил правый угол ворот - 1:1. Рафаэл Геррейру, казалось, бил наверняка, подсекая мяч над голкипером, но в итоге попадание в дальнюю штангу. После перерыва Мюллер получил локтем по лицу - пенальти. Кейн пробил в левый угол ворот, а голкипер не дотянулся - 2:1.
«Бавария» уже на шесть очков опережает «Штутгарт», конкурента в борьбе за второе место, противник - шестой.
Протокол игры
|(1:0) Кейн Гарри9'
|23'Экитике Уго (1:1)
|(2:1) Кейн Гарри61'
Нойер Мануэль•Киммих Йозуа69' (Дэвис Альфонсо (69') •Де Лигт Маттейс46' (Мин-Чжэ Ким (46') •Дайер Эрик•Мазрауи Нуссаир69' (Тель Матис (69') •Лаймер Конрад28' (Павлович Александр (28') •Горецка Леон•Мюллер Томас•Чупо-Мотинг Эрик•Геррейру Рафаэл81' (Звонарек Ловро (81') •Кейн Гарри
Запасные: Сарагоса Брайан•Ульрайх Свен
Трапп Кевин•Тута•Кох Робин• 60'Пачо Вильям•Бута77' (Ван де Бек Донни (77') •Эбимбе Эрик70' (Бахойа Жан Маттео (70') •Схири Эльес 62'88' (Чендлер Тимоти (88') •Гётце Марио 62'77' (Ларссон Хуго (77') •Кнауфф Ансгар•Мармуш Омар•Экитике Уго70' (Нкунку Нильс (70')
27 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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