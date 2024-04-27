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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» по делу обыграла «Айнтрахт»

27 Апреля 2024 • 18:28 Комментировать
Бавария
2:1
Айнтрахт Фр

В 31-м туре чемпионата Германии «Бавария» играла против претендента на еврокубки, «Айнтрахта». На первых минутах Томас Мюллер расстреливал ворота и не попал по высоте. Вскоре Конрад Лаймер отобрал мяч у противника, рванул к воротам и покатил под голевой удар Гарри Кейну - 1:0. В середине тайма Мануэль Нойер вернул интригу в матч, неудачно сыграв на Уго Экитике, а тот поразил  правый угол ворот - 1:1. Рафаэл Геррейру, казалось, бил наверняка, подсекая мяч над голкипером, но в итоге попадание в дальнюю штангу. После перерыва Мюллер получил локтем по лицу - пенальти. Кейн пробил в левый угол ворот, а голкипер не дотянулся - 2:1.

«Бавария» уже на шесть очков опережает «Штутгарт», конкурента в борьбе за второе место, противник - шестой.

Протокол игры  
Бавария2:1Айнтрахт Фр
(1:0) Кейн Гарри9'  
  23'Экитике Уго (1:1)
(2:1) Кейн Гарри61'  
Нойер МануэльКиммих Йозуа 69' (Дэвис Альфонсо ( 69') Де Лигт Маттейс 46' (Мин-Чжэ Ким ( 46') Дайер ЭрикМазрауи Нуссаир 69' (Тель Матис ( 69') Лаймер Конрад 28' (Павлович Александр ( 28') Горецка ЛеонМюллер ТомасЧупо-Мотинг ЭрикГеррейру Рафаэл 81' (Звонарек Ловро ( 81') Кейн Гарри
Запасные: Сарагоса БрайанУльрайх Свен
Трапп КевинТутаКох Робин  60'Пачо ВильямБута 77' (Ван де Бек Донни ( 77') Эбимбе Эрик 70' (Бахойа Жан Маттео ( 70') Схири Эльес  62' 88' (Чендлер Тимоти ( 88') Гётце Марио  62' 77' (Ларссон Хуго ( 77') Кнауфф АнсгарМармуш ОмарЭкитике Уго 70' (Нкунку Нильс ( 70')
Запасные: Граль ЙенсМакс ФилиппШаиби ФаресХасебе МакотоСмолчич Хрвое
27 апреля. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Айнтрахт Франкфурт

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