«Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом»

В субботу вечером «Бавария» проводит домашний матч чемпионата Германии против «Айнтрахта». Главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель был вынужден проводить замену уже по ходу первого тайма. Дело в том, что травму получил полузащитник Конрад Лаймер.

Отметим, что во вторник, 30 апреля, «Бавария» проведёт первый матч 1/2 финала Лиги чемпионов против «Реала». Игра пройдёт в Мюнхене. Высока вероятность того, что Лаймер помочь своей команде не сможет.

Следить за игрой Бундеслиги между «Баварией» и «Айнтрахтом» можно на портале LiveResult – там проходит подробная текстовая трансляция.