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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Бавария» объявила состав на игру с «Айнтрахтом»

27 Апреля 2024 • 15:31 Комментировать
Бавария
0:0
Айнтрахт Фр
1 1.43 X 5.40 2 6.60
1-й тайм

В субботу «Бавария» проведёт домашний матч чемпионата Германии против «Айнтрахта». Наставник мюнхенской команды Томас Тухель решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Нойер, Киммих, Дайер, де Лигт, Геррейру, Лаймер, Мазрауи, Горецка, Чупо-Мотинг, Мюллер, Кейн.

Матч «Бавария» - «Айнтрахт» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что чемпион Германии уже известен – титул оформил «Байер». «Бавария» не смогла выиграть чемпионство впервые с 2012 года.

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Бавария

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