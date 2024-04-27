«Бавария» объявила состав на игру с «Айнтрахтом»

В субботу «Бавария» проведёт домашний матч чемпионата Германии против «Айнтрахта». Наставник мюнхенской команды Томас Тухель решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Нойер, Киммих, Дайер, де Лигт, Геррейру, Лаймер, Мазрауи, Горецка, Чупо-Мотинг, Мюллер, Кейн.

Матч «Бавария» - «Айнтрахт» стартует в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что чемпион Германии уже известен – титул оформил «Байер». «Бавария» не смогла выиграть чемпионство впервые с 2012 года.