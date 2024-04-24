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Стало известно, когда Ферлан Менди вернётся в строй

24 Апреля 2024 • 15:12 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
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26.04 22:00

Левый защитник мадридского «Реала» Ферлан Менди пропустил очередную тренировку своей команды. По информации от журналиста Мелькора Руиса, французский фуллбек может пропустить ближайший матч своей команды против «Реал Сосьедада» в чемпионате Испании, который состоится на выходных.

При этом источник сообщает, что Менди с большой долей вероятности будет готов принять участие в первом полуфинале Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии», который состоится во вторник 30 апреля.

Напомним, контракт Менди с мадридским «Реалом» истекает летом 2025 года. Ранее ходили слухи о том, что «сливочные» могут продать француза в ближайшее межсезонье.

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