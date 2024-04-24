Кузьмичёв - о Рангнике в «Баварии»: «Это похоже на шутку»

Экс-директор академии московского «Локомотива» Владимир Кузьмичёв отреагировал на информацию о возможном назначении немецкого специалиста Ральфа Рангника на пост главного тренера мюнхенской «Баварии».
«Это удивляет. «Бавария» - это флагман немецкого футбола. Это все похоже на какую-то шутку. Не думаю, что они серьезно рассматривают Рангника», - передает слова Кузьмичёва «Спорт-Экспресс».
В настоящий момент Рангник занимает пост главного тренера национальной сборной Австрии.
Ранее было объявлено, что Томас Тухель покинет мюнхенский гранд по завершении нынешнего сезона.
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