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«Бавария» ещё не обращалась к Тухелю с целью оставить тренера на следующий сезон

24 Апреля 2024 • 12:21 Комментировать
Бавария
...
Айнтрахт Фр
27.04 16:30

Мюнхенская «Бавария» всё ещё не обращалась к своему главному тренеру Томасу Тухелю с целью оставить его на следующий сезон. Напомним, несколько недель назад стороны официально объявили о прекращении сотрудничества ближайшим летом.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Бавария» ещё не контактировала с Тухелем по поводу следующего сезона. Мюнхенцы ещё не отказались от других кандидатов на пост нового тренера. Напомним, клуб в последние дни был связан с Ральфом Рангником, Унаи Эмери, Арне Слотом и Роберто де Дзерби.

Под руководством Тухеля «Бавария» пока сохраняет шансы на победу в Лиге чемпионов. В полуфинале турнира команда скоро встретится с мадридским «Реалом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Тухель

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