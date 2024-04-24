Мусиала ответил, поможет ли Кроос сборной Германии выиграть Евро-2024

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала прокомментировал возвращение хавбека мадридского «Реала» Тони Крооса в сборную Германии.

«Поможет ли Кроос выиграть Евро-2024? Да. Учитывая качество нашего состава, он может помочь каждому игроку своими очень простыми и точными передачами. Мы можем мечтать о большом успехе. Думаю, нам нужно двигаться от матча к матчу и ловить положительные эмоции. Есть много команд, которые в последние годы играли на уровень выше нас. Нам нужно двигаться постепенно», – цитирует Мусиалу Marca.

Напомним, на групповом этапе домашнего чемпионата Европы сборная Германии сыграет с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.